Сумка с деньгами и авто с бюллетенями: В полиции Донетчины рассказали о резонансных нарушениях в день выборов. Новости

В течение дня сегодня, 31 марта, в Донецкой области открыто 7 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Так, нарушение избирательного процесса, которые содержали признаки уголовных, зафиксированы в Мирнограде (до переименования Димитров), Доброполье, Торецке (до переименовании Дзержинск), Краматорске, Славянске и Великой Новоселке. Всего по состоянию на 20:00 в полицию поступило 215 сообщений от граждан, связанных с волеизъявлением.

В Единый реестр досудебных расследований внесено 7 фактов нарушения избирательного процесса. В частности, в Краматорске, обслуживая сообщение о якобы заминированном автомобиле, в его салоне было обнаружено более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. При этом никаких взрывных устройств обнаружено не было. «Стоит сказать, что указанный факт никак не повлиял на голосование, которое проходило в помещении неподалеку», – отметили в пресс-службе.

В Славянске за зданием одного из избирательных участков была обнаружена сумка с деньгами и документацией, связанной с выборами. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.160 «Подкуп избирателей» Уголовного кодекса Украины.

В Доброполье представитель одной из политических сил рассказал полицейским, что председатель избирательной комиссии заставляет подписывать пустые бюллетени. Это сообщение было задокументировано следственно-оперативной группой. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.158 «Фальсификация избирательных документов» УК Украины.

Кроме того, два похожих факта, которые сейчас расследуются по ст.158-1 ч.2 «Незаконное использование избирательного бюллетеня» УК Украины, зарегистрированы в Торецке. В одном из случаев двое молодых людей пытались сжечь бюллетени, в другом – человек, который был не в состоянии бросить бюллетень в урну, спрятал его под одеждой.

В полиции напомнили, что на территории Донецкой области было создано 1211 избирательных участков, из которых 130 – на линии разграничения. Все они находятся под круглосуточной охраной более 3600 сотрудников системы МВД, в частности для обеспечения общественной безопасности на участках задействовано более 2400 полицейских.

По состоянию на 20:00 все избирательные участки без нарушений были закрыты для подсчета голосов. Полицейские продолжают обеспечивать безопасность осуществления указанной процедуры.

Напомним, что ранее в полиции сообщили, что также 31 марта были открыты уголовные производства:

по факту избиения члена избирательной комиссии в Великой Новоселке – уголовное производство открыто по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение);

в городе Мирнограде наблюдатели зафиксировали, как депутат местного совета разорвал заполненный гражданкой бюллетень – ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права);

в Доброполье обнаружена фальсификация избирательных документов, а именно – составление и подписание 36 незаполненных протоколов о подсчете голосов избирателей – ст. 158 УК.

Большинство обращений в полицию касалось отсутствия избирателя в списках. Также зарегистрированы сообщения о подкупе избирателей, незаконной агитации, выносе за пределы избирательного участка и повреждения бюллетеней. Так, в Мариуполе и Краматорске избиратели пытались спрятать и вынести бюллетени, но были задержаны полицейскими.

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