59,5%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Донецкой области . Новости

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59,5%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Донецкой области

ДН

31.03.19 23:31dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Донецкой области явка составила 59,5% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Так, в Донецкой области было создано 12 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 1 млн 427 тыс. 993 чел., из них проголосовали 849 тыс. 583 чел. (59,5%)

Наиболее активными избиратели были в следующих округах Донетчины

  • ТИО № 48 (Краматорск) – 62,0%;
  • ТИО № 60 (часть Левобережного района Мариуполя и районы юга области) – 61,3%;
  • ТИО № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района) – 60,7%;
  • ТИО № 52 (из подконтрольной территории – Торецк, часть Бахмутского района) – 60,6%.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Кол-во избирателей в списках на конец голосования

Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования

Явка избирателей

Донецкая область

1211

1 427 993

849 583

59,5%

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

38

45 679

25 072

54,9%

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

163

149 796

90 967

60,7%

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

114

132 911

75 738

57,0%

ТИО № 48 – город Краматорск

92

146 550

90 862

62,0%

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

126

143 609

84 759

59,0%

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее Димитров), Покровск (ранее Красноармейск), Добропольский район

115

153 004

92 465

60,4%

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

2 (пгт Зайцево)

2 690

895

33,3%

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

56

63 138

38 277

60,6%

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

117

160 702

94 027

58,5%

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

98

154 919

93 146

60,1%

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

159

153 711

89 077

58,0%

ТИО № 60 – Бойковский (ранее Тельманоский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

131

121 284

74 298

61,3%

Всего по Украине на данный момент из 199 ТИО обработаны результаты по 190 округам, явка пока составляет 63,5%.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, явка в Луганской области составила 56,8%.

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