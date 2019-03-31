59,5%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Донецкой области . Новости

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Донецкой области явка составила 59,5% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.
Так, в Донецкой области было создано 12 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 1 млн 427 тыс. 993 чел., из них проголосовали 849 тыс. 583 чел. (59,5%)
Наиболее активными избиратели были в следующих округах Донетчины
- ТИО № 48 (Краматорск) – 62,0%;
- ТИО № 60 (часть Левобережного района Мариуполя и районы юга области) – 61,3%;
- ТИО № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района) – 60,7%;
- ТИО № 52 (из подконтрольной территории – Торецк, часть Бахмутского района) – 60,6%.
Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Кол-во избирателей в списках на конец голосования
Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования
Явка избирателей
Донецкая область
1211
1 427 993
849 583
59,5%
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
38
45 679
25 072
54,9%
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
163
149 796
90 967
60,7%
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
114
132 911
75 738
57,0%
ТИО № 48 – город Краматорск
92
146 550
90 862
62,0%
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
126
143 609
84 759
59,0%
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее Димитров), Покровск (ранее Красноармейск), Добропольский район
115
153 004
92 465
60,4%
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
2 (пгт Зайцево)
2 690
895
33,3%
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
56
63 138
38 277
60,6%
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
117
160 702
94 027
58,5%
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
98
154 919
93 146
60,1%
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
159
153 711
89 077
58,0%
ТИО № 60 – Бойковский (ранее Тельманоский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
131
121 284
74 298
61,3%
Всего по Украине на данный момент из 199 ТИО обработаны результаты по 190 округам, явка пока составляет 63,5%.
Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, явка в Луганской области составила 56,8%.
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