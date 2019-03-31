59,5%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Донецкой области . Новости

Сегодня, 31 марта, на выборах президента Украины в Донецкой области явка составила 59,5% избирателей. Таковы данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Так, в Донецкой области было создано 12 территориальных избирательных округов (ТИО), в списках избирателей по состоянию на 20:00 (на конец голосования) значилось 1 млн 427 тыс. 993 чел., из них проголосовали 849 тыс. 583 чел. (59,5%)

Наиболее активными избиратели были в следующих округах Донетчины

ТИО № 48 (Краматорск) – 62,0%;

ТИО № 60 (часть Левобережного района Мариуполя и районы юга области) – 61,3%;

ТИО № 46 (Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района) – 60,7%;

ТИО № 52 (из подконтрольной территории – Торецк, часть Бахмутского района) – 60,6%.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области

на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.

№ ТИО Всего участков Кол-во избирателей в списках на конец голосования Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования Явка избирателей Донецкая область 1211 1 427 993 849 583 59,5% ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 38 45 679 25 072 54,9% ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 163 149 796 90 967 60,7% ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 114 132 911 75 738 57,0% ТИО № 48 – город Краматорск 92 146 550 90 862 62,0% ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 126 143 609 84 759 59,0% ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее Димитров), Покровск (ранее Красноармейск), Добропольский район 115 153 004 92 465 60,4% ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 2 (пгт Зайцево) 2 690 895 33,3% ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 56 63 138 38 277 60,6% ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 117 160 702 94 027 58,5% ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 98 154 919 93 146 60,1% ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 159 153 711 89 077 58,0% ТИО № 60 – Бойковский (ранее Тельманоский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 131 121 284 74 298 61,3%

Всего по Украине на данный момент из 199 ТИО обработаны результаты по 190 округам, явка пока составляет 63,5%.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, явка в Луганской области составила 56,8%.

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