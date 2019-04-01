Национальный экзитпол: За кого голосовал восток Украины . Новости

На востоке страны избиратели преимущественно голосовали за Владимира Зеленского, Юрия Бойко и Александра Вилкула. Об этом свидетельствуют данные «Национального экзитпола 2019», проведенного 31 марта на отдельных избирательных участках в разных областях Украины.

Владимир Зеленский был более всего популярным на юге страны и востоке. Мнения участников экзитпола по нему распределились следующим образом:

на востоке – 31,0%;

на юге – 42,1%

в центре – 28,5%;

на западе страны – 21,8%;

в целом по Украине – 30,6%.

При этом за действующего президента Петр Порошенко на востоке страны отдали свои голоса лишь 9,4% опрошенных, больше всего его поддержали на западе:

на востоке – 9,4%;

на юге – 11,4%

в центре – 19,3%;

на западе страны – 25,8%;

в целом по Украине – 17,8%.

На востоке рейтинг Юлии Тимошенко еще ниже, чем у Порошенко. Электорат Тимошенко сконцентрирован в основном в центре и на западе:

на западе страны – 17,6%;

в центре – 17,4%;

на юге – 9,6%

на востоке – 7,4%;

в целом по Украине – 14,2%.

Кроме Владимира Зеленского на востоке активно голосовали за Юрия Бойко – по результатам экзитпола в этой части страны он набрал 27,4% голосов (в целом по Украине 9,7%). Также на востоке голосовали за Александра Вилкула – 10,4% (в целом по Украине 4,0%).

В ходе национального экзитпола было опрошено 19 431 респондент на 400 избирательных участках на подконтрольной Украине территории (кроме специальных участков). Применялась методика «тайного голосования». Теоретически выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров (по численности полученных голосов) и в пределах 0,5-1% – для других кандидатов.

Как сообщалось ранее, «Национальный экзитпол 2019» был организован Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Опросы избирателей осуществлялись путем «тайного голосования» – респондент самостоятельно заполнял анкету (в ней сообщал, за кого проголосовал), и сам вбрасывал ее в ящик экзитпола. По результатам «Национального экзитпола 2019» лидером голосования стал Владимир Зеленский, на втором месте – петр Порошенко, на третьем – Юлия Тимошенко.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.

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