Обработано 4,6% протоколов: По Украине лидирует Зеленский, на Донбассе – пока Бойко. Новости

По результатам обработки 4,60% протоколов с результатами голосования в Украине лидирует Владимир Зеленский (28,78%). На втором месте Петр Порошенко (17,16%), далее идет Юлия Тимошенко (14,79%). Таковы данные, обнародованные ЦИК на момент публикации.
Отметим, что 4,60% протоколов охватывают голоса 430 466 избирателей.
По Донецкой области обработано 3,63% протоколов (20 325 проголосовавших избирателей), пока здесь лидирует Юрий Бойко. Владимир Зеленский отстает на 120 голосов.
В Луганской области ситуация аналогичная Донецкому региону. Из бюллетеней Луганщины на данный момент обработано 3,54% протоколов (8 040 проголосовавших избирателей). Зеленский на данный момент отстает от Бойко на 332 голоса.
Как сообщалось ранее, всего в Донецкой области на момент закрытия избирательных участков 31 марта (20:00) были зарегистрированы 1 млн 427 тыс. 993 избирателей, из них проголосовали 849 тыс. 583 чел. (59,5%). В Луганской области – из 532 387 избирателей проголосовали 302 309 чел. (56,8%).
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