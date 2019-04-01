Мы не в оффлайне: Зеленский обратился к украинцам (Видео). Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует по предварительным результатам первого тура голосования, обратился к своим сторонникам и всем украинцам.

Он опубликовал видеообращение после официального закрытия избирательных участков и публикации результатов экзит-полов.

«Вам кажется, что вы все в интернете, а мы – где-то далеко. Но мы вообще находимся с вами в одной жизни. Мы не в оффлайне, не в онлайне. Сегодня мы вместе. И каждый из нас с вами делает большую работу для того, чтобы наша страна расцвела», – сказал он.

Зеленский также выразил благодарность за поддержку, «за то, что держите за нас кулаки».

«У нас такая большая армия потрясающих людей, уникальных, офигенных, креативных, теплых и добрых. Это уже первая большая победа наша с вами», – отметил он.

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