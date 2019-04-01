Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Новости

После завершения голосования на выборах президента Украины в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром голосования. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзитполов, передает «Сегодня.ua»

«Чтобы не было никаких сомнений – выборы во втором туре, и их ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты», – заявил он.

Как сообщалось ранее, по данным «Национального экзитпола 2019», во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года.

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