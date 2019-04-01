Обработано 10,5% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях кроме Донбасса и запада. Новости

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 10,52% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта.

В 10,52% протоколах учтено мнение 1 296 273 избирателей.

В целом по стране лидерство сохраняет Владимир Зеленский (29,66% голосов). Далее идут Петр Порошенко (16,86%) и Юлия Тимошенко (13,74%).

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Зеленский удерживает первые позиции практически во всех регионах Украины. Исключение составляют Донецкая и Луганская области – пока на первом месте Юрий Бойко, и западные регионы (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области) – здесь лидирует Петр Порошенко.

По Донецкой области обработано 8,91% протоколов (58 454 проголосовавших избирателей).

В Луганской области обработаны 8,02% протоколов.

Как сообщалось ранее, всего в Донецкой области на момент закрытия избирательных участков 31 марта (20:00) были зарегистрированы 1 млн 427 тыс. 993 избирателей, из них проголосовали 849 тыс. 583 чел. (59,5%). В Луганской области – из 532 387 избирателей проголосовали 302 309 чел. (56,8%).

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