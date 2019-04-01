Без одного округа: Явка на выборах по Украине составила 63,5%. Новости

В день голосования на выборах президента Украины 31 марта предварительная явка избирателей составила 63,5%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 3:30 сегодня, 1 апреля.

ЦИК обработала данные на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) практически по всем округам. Пока нет информации только по одному территориальному избирательному округу № 94 – города Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Наиболее активными избиратели были в следующих областях:

во Львовской области в голосовании приняли участие 68,9% избирателей;

в Волынской области – 68,4%;

в городе Киеве – 68,0%.

Самой пассивной оказалась Закарпатская область с явкой в 47,0% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей

на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.

Регион Кол-во избирателей в списках на конец голосования Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования Явка избирателей По Украине (без ТИО № 94) 29468802 18711907 63,5% Винницкая область 1223351 796089 65,1% Волынская область 760274 519688 68,4% Днепропетровская область 2492759 1644142 66,0% Донецкая область 1428002 849798 59,5% Житомирская область 955740 617318 64,6% Закарпатская область 943162 443271 47,0% Запорожская область 1354699 872040 64,4% Ивано-Франковская область 1048298 648186 61,8% Киевская область (без ТИО № 94) 1326720 878439 66,2% Кировоградская область 730893 452869 62,0% Луганская область 532543 302270 56,8% Львовская область 1921464 1323512 68,9% Николаевская область 872156 525106 60,2% Одесская область 1757790 1027376 58,4% Полтавская область 1115589 734288 65,8% Ровненская область 848915 551751 65,0% Сумская область 862924 556298 64,5% Тернопольская область 809836 535350 66,1% Харьковская область 2051592 1323983 64,5% Херсонская область 816138 470523 57,7% Хмельницкая область 997966 649565 65,1% Черкасская область 972686 614234 63,1% Черновицкая область 685905 384603 56,1% Черниговская область 810103 529388 65,3% г. Киев 2149297 1461820 68,0%

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