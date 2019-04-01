Без одного округа: Явка на выборах по Украине составила 63,5%. Новости

В день голосования на выборах президента Украины 31 марта предварительная явка избирателей составила 63,5%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 3:30 сегодня, 1 апреля.
ЦИК обработала данные на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) практически по всем округам. Пока нет информации только по одному территориальному избирательному округу № 94 – города Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области.
Наиболее активными избиратели были в следующих областях:
- во Львовской области в голосовании приняли участие 68,9% избирателей;
- в Волынской области – 68,4%;
- в городе Киеве – 68,0%.
Самой пассивной оказалась Закарпатская область с явкой в 47,0% избирателей.
Данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.
Регион
Кол-во избирателей в списках на конец голосования
Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования
Явка избирателей
По Украине (без ТИО № 94)
29468802
18711907
63,5%
Винницкая область
1223351
796089
65,1%
Волынская область
760274
519688
68,4%
Днепропетровская область
2492759
1644142
66,0%
Донецкая область
1428002
849798
59,5%
Житомирская область
955740
617318
64,6%
Закарпатская область
943162
443271
47,0%
Запорожская область
1354699
872040
64,4%
Ивано-Франковская область
1048298
648186
61,8%
Киевская область (без ТИО № 94)
1326720
878439
66,2%
Кировоградская область
730893
452869
62,0%
Луганская область
532543
302270
56,8%
Львовская область
1921464
1323512
68,9%
Николаевская область
872156
525106
60,2%
Одесская область
1757790
1027376
58,4%
Полтавская область
1115589
734288
65,8%
Ровненская область
848915
551751
65,0%
Сумская область
862924
556298
64,5%
Тернопольская область
809836
535350
66,1%
Харьковская область
2051592
1323983
64,5%
Херсонская область
816138
470523
57,7%
Хмельницкая область
997966
649565
65,1%
Черкасская область
972686
614234
63,1%
Черновицкая область
685905
384603
56,1%
Черниговская область
810103
529388
65,3%
г. Киев
2149297
1461820
68,0%
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