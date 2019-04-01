Без одного округа: Явка на выборах по Украине составила 63,5%. Новости

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Без одного округа: Явка на выборах по Украине составила 63,5%

ДН

01.04.19 03:35dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В день голосования на выборах президента Украины 31 марта предварительная явка избирателей составила 63,5%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 3:30 сегодня, 1 апреля.

ЦИК обработала данные на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) практически по всем округам. Пока нет информации только по одному территориальному избирательному округу № 94 – города Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Наиболее активными избиратели были в следующих областях:

  • во Львовской области в голосовании приняли участие 68,9% избирателей;
  • в Волынской области – 68,4%;
  • в городе Киеве – 68,0%.

Самой пассивной оказалась Закарпатская область с явкой в 47,0% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.

Регион

Кол-во избирателей в списках на конец голосования

Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования

Явка избирателей

По Украине (без ТИО № 94)

29468802

18711907

63,5%

Винницкая область

1223351

796089

65,1%

Волынская область

760274

519688

68,4%

Днепропетровская область

2492759

1644142

66,0%

Донецкая область

1428002

849798

59,5%

Житомирская область

955740

617318

64,6%

Закарпатская область

943162

443271

47,0%

Запорожская область

1354699

872040

64,4%

Ивано-Франковская область

1048298

648186

61,8%

Киевская область (без ТИО № 94)

1326720

878439

66,2%

Кировоградская область

730893

452869

62,0%

Луганская область

532543

302270

56,8%

Львовская область

1921464

1323512

68,9%

Николаевская область

872156

525106

60,2%

Одесская область

1757790

1027376

58,4%

Полтавская область

1115589

734288

65,8%

Ровненская область

848915

551751

65,0%

Сумская область

862924

556298

64,5%

Тернопольская область

809836

535350

66,1%

Харьковская область

2051592

1323983

64,5%

Херсонская область

816138

470523

57,7%

Хмельницкая область

997966

649565

65,1%

Черкасская область

972686

614234

63,1%

Черновицкая область

685905

384603

56,1%

Черниговская область

810103

529388

65,3%

г. Киев

2149297

1461820

68,0%

 

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