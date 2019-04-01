Донетчина на 20-м месте: ЦИК опубликовала итоговую явку избирателей. Новости

Сегодня, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые данные по явке избирателей в день голосования на выборах президента Украины 31 марта.
Обработаны данные по всем 199 округам. В результате, активность избирателей на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) составила 65,10%.
Ранжирование регионов по явке сохраняется, как и при предварительных данных. Доля проголосовавших избирателей выше всего была:
- во Львовской области в голосовании приняли участие 68,90% избирателей;
- в Волынской области – 68,40%;
- в городе Киеве – 68,00%.
Самой пассивной осталась Закарпатская область с явкой в 47,00% избирателей.
По Донбассу ситуация также не изменилась. Донецкая область находится по явке на 20-м месте среди иных регионов Украины, Луганская – на 23-м:
- в Донецкой области из зарегистрированных 1 млн 427 тыс. 686 избирателей проголосовали 849 707 чел. – 59,50%;
- в Луганской области из зарегистрированных 532 541 избирателей проголосовали 302 273 чел. – 56,80%.
Итоговые данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.
Регион
Кол-во избирателей в списках на конец голосования
Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования
Явка избирателей
По Украине
29 622 805
18 817 677
65,10%
Винницкая область
1 225 594
797 473
65,10%
Волынская область
760 281
519 714
68,40%
Днепропетровская область
2 492 745
1 644 235
66,00%
Донецкая область
1 427 686
849 707
59,50%
Житомирская область
955 738
617 055
64,60%
Закарпатская область
943 162
443 271
47,00%
Запорожская область
1 354 699
872 040
64,40%
Ивано-Франковская область
1 048 298
648 214
61,80%
Киевская область
1 478 856
983 313
66,20%
Кировоградская область
730 893
452 870
62,00%
Луганская область
532 541
302 273
56,80%
Львовская область
1 921 447
1 323 555
68,90%
Николаевская область
872 156
525 106
60,20%
Одесская область
1 757 788
1 027 390
58,40%
Полтавская область
1 115 585
734 324
65,80%
Ровненская область
848 915
551 302
65,00%
Сумская область
862 923
556 291
64,50%
Тернопольская область
809 836
535 350
66,10%
Харьковская область
2 051 592
1 323 999
64,50%
Херсонская область
816 138
470 523
57,70%
Хмельницкая область
997 966
649 565
65,10%
Черкасская область
972 676
614 219
63,10%
Черновицкая область
685 905
384 603
56,10%
Черниговская область
810 092
529 446
65,30%
г. Киев
2 149 293
1 461 839
68,00%
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