Донетчина на 20-м месте: ЦИК опубликовала итоговую явку избирателей. Новости

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Донетчина на 20-м месте: ЦИК опубликовала итоговую явку избирателей

ДН

01.04.19 04:29dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

Сегодня, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые данные по явке избирателей в день голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Обработаны данные по всем 199 округам. В результате, активность избирателей на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) составила 65,10%.

Ранжирование регионов по явке сохраняется, как и при предварительных данных. Доля проголосовавших избирателей выше всего была:

  • во Львовской области в голосовании приняли участие 68,90% избирателей;
  • в Волынской области – 68,40%;
  • в городе Киеве – 68,00%.

Самой пассивной осталась Закарпатская область с явкой в 47,00% избирателей.

По Донбассу ситуация также не изменилась. Донецкая область находится по явке на 20-м месте среди иных регионов Украины, Луганская – на 23-м:

  • в Донецкой области из зарегистрированных 1 млн 427 тыс. 686 избирателей проголосовали 849 707 чел. – 59,50%;
  • в Луганской области из зарегистрированных 532 541 избирателей проголосовали 302 273 чел. – 56,80%.

Итоговые данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.

Регион

Кол-во избирателей в списках на конец голосования

Кол-во избирателей, которые получили бюллетени на конец голосования

Явка избирателей

По Украине

29 622 805

18 817 677

65,10%

Винницкая область

1 225 594

797 473

65,10%

Волынская область

760 281

519 714

68,40%

Днепропетровская область

2 492 745

1 644 235

66,00%

Донецкая область

1 427 686

849 707

59,50%

Житомирская область

955 738

617 055

64,60%

Закарпатская область

943 162

443 271

47,00%

Запорожская область

1 354 699

872 040

64,40%

Ивано-Франковская область

1 048 298

648 214

61,80%

Киевская область

1 478 856

983 313

66,20%

Кировоградская область

730 893

452 870

62,00%

Луганская область

532 541

302 273

56,80%

Львовская область

1 921 447

1 323 555

68,90%

Николаевская область

872 156

525 106

60,20%

Одесская область

1 757 788

1 027 390

58,40%

Полтавская область

1 115 585

734 324

65,80%

Ровненская область

848 915

551 302

65,00%

Сумская область

862 923

556 291

64,50%

Тернопольская область

809 836

535 350

66,10%

Харьковская область

2 051 592

1 323 999

64,50%

Херсонская область

816 138

470 523

57,70%

Хмельницкая область

997 966

649 565

65,10%

Черкасская область

972 676

614 219

63,10%

Черновицкая область

685 905

384 603

56,10%

Черниговская область

810 092

529 446

65,30%

г. Киев

2 149 293

1 461 839

68,00%

 

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