Донетчина на 20-м месте: ЦИК опубликовала итоговую явку избирателей. Новости

Сегодня, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые данные по явке избирателей в день голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Обработаны данные по всем 199 округам. В результате, активность избирателей на момент закрытия избирательных участков (20:00 31 марта) составила 65,10%.

Ранжирование регионов по явке сохраняется, как и при предварительных данных. Доля проголосовавших избирателей выше всего была:

во Львовской области в голосовании приняли участие 68,90% избирателей;

в Волынской области – 68,40%;

в городе Киеве – 68,00%.

Самой пассивной осталась Закарпатская область с явкой в 47,00% избирателей.

По Донбассу ситуация также не изменилась. Донецкая область находится по явке на 20-м месте среди иных регионов Украины, Луганская – на 23-м:

в Донецкой области из зарегистрированных 1 млн 427 тыс. 686 избирателей проголосовали 849 707 чел. – 59,50%;

в Луганской области из зарегистрированных 532 541 избирателей проголосовали 302 273 чел. – 56,80%.

Итоговые данные ЦИК о явке избирателей

на выборах президента Украины 31 марта 2019 г.