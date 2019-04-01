Водитель была пьяна: В Головке в ДТП пострадали взрослые и дети (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке произошло ДТП, в котором серьезно пострадали трое детей и трое взрослых. Об этом в соцсети сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько.

Он уточнил, что столкновение произошло вечером 31 марта. «Ориентировочно в 19:00 по ул. Пушкинская пересечение с Черного Диденко произошло страшное ДТП. Автомобиль врезался в опору. 6 человек пострадавших 3 – взрослых, 3 – детей», – написал он.

«Есть масса свидетелей, о том, что водитель была пьяна! Тормозной путь до столкновения с опорой составлял 45-50 м. Это "тело" перемещалось пьяное с тремя детьми и поставила под угрозу не только свою жизнь, а жизнь пассажиров, в том числе не повинных несовершеннолетних детей! Дети в тяжелом состоянии, будут транспортироваться в Донецк санавиацией!», – уточнил «мэр».

Приходько также сообщил данные пострадавших:

Борисенко Дарина Артемовна, 7 лет (21.01.2012) – открытый перелом ср.1/3 правого бедра, закрытый перелом 1/3 левого бедра, находилась в операционной;

Ольшавский Кирилл Алексеевич, 8 лет (07.03.2011) – ушиб головного мозга, тупая травма живота, находилась в реанимации Горбольницы № 2.

Лобков Илья Вячеславович, 12 лет (09.09.2007) – черепно-мозговая травма, ушиб затылочной области;

Лобкова Вера Вячеславовна, 33 года (09.051985) – закрытая травма живота, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, находилась в операционной;

Альшевская Наталья Григорьевна, 35 лет (03.04.1984) – черепно-мозговая травма, ушибленная рана левого глаза, открытый перелом обеих голеней, находилась в операционной.

По его данным, также пострадала водитель автомобиля – Леонова Евгения Анатольевна, 37 лет (03.02.1982), ушибленная рана носа, находится на обследовании в наркологии.