Обработано 30% протоколов: Зеленский увеличивает отрыв. Новости

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 29,09% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта.

В 29,09% протоколов учтено мнение 4 млн 541 тыс. 560 избирателей.

Отрыв от иных кандидатов Владимира Зеленского увеличился и по Украине его рейтинг составил 30,17%. За ним следуют Петр Порошенко (16,68%) и Юлия Тимошенко (13,21%).

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В разрезе областей предпочтения избирателей сохраняются с прежними данными. Зеленский – на первом месте почти во всех регионах Украины кроме Донбасса (здесь лидирует Юрий Бойко), и западных областях (в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях лидирует Петр Порошенко).

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По Донецкой области обработано 27% протоколов (191 172 проголосовавших избирателей).

В Луганской области обработано 18,47% протоколов (мнения 42 948 избирателей).

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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