Обработано 30% протоколов: Зеленский увеличивает отрыв. Новости

На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 29,09% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта.
В 29,09% протоколов учтено мнение 4 млн 541 тыс. 560 избирателей.
Отрыв от иных кандидатов Владимира Зеленского увеличился и по Украине его рейтинг составил 30,17%. За ним следуют Петр Порошенко (16,68%) и Юлия Тимошенко (13,21%).
Для увеличения – кликните на изображении
В разрезе областей предпочтения избирателей сохраняются с прежними данными. Зеленский – на первом месте почти во всех регионах Украины кроме Донбасса (здесь лидирует Юрий Бойко), и западных областях (в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях лидирует Петр Порошенко).
Для увеличения – кликните на изображении
По Донецкой области обработано 27% протоколов (191 172 проголосовавших избирателей).
В Луганской области обработано 18,47% протоколов (мнения 42 948 избирателей).
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
Читайте также:
- Данные национального экзитпола: Во второй тур могут выйти Зеленский и Порошенко (Инфографика)
- Национальный экзитпол: За кого голосовал восток Украины
- Донетчина на 20-м месте: ЦИК опубликовала итоговую явку избирателей
- Почти 60%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Луганской области
- 59,5%: ЦИК обнародовала явку избирателей по Донецкой области
- Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь (Фото)
- «Где тут 100 грамм наливают?»: Как Славянск голосовал на выборах президента (Фото)
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому
- В Краматорске обнаружили ксерокопии бюллетеней с результатами голосования (Фото, видео)
- В Дружковке: На избирательных участках обнаружили ручки с исчезающими чернилами (Видео)
- Сумка с деньгами и авто с бюллетенями: В полиции Донетчины рассказали о резонансных нарушениях в день выборов
Комментарии