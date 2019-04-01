Обострение ситуации вблизи КПВВ: Пограничники провели учения (Видео). Новости

Пограничники из состава Объединенных сил провели учения по противодействию вооруженной агрессии в пределах гуманитарных дорожных коридоров. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Для пограничников из состава Объединенных сил по легенде учений было смоделировано обострение ситуации безопасности вблизи КПВВ. Совершив марш в район проведения учений, подразделения заняли тактически выгодные рубежи и последовательно отработали вопросы усиления безопасности гуманитарных дорожных коридоров, контрольных пунктов въезда-выезда, прикрытие действий пограничных нарядов при эвакуации гражданского населения и осуществление огневого поражения наземных сил противника.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи отработаны упражнения стрельб из противотанкового, противовоздушного, стрелкового оружия. Кроме этого пограничники усовершенствовали тактику действий подразделений при борьбе с ДРГ противника.

По итогам учений «зеленые береты» подтвердили высокий уровень личной обученности и боевой слаженности подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

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