Популярностью пользуются магазины по продаже алкоголя: Житель Горловки показал центр (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов прогулялся по центральной части города. О магазинах по продаже алкоголя и иных впечатлениях он рассказал в соцсети.

«Намедни заметил, что недалеко от собора был весьма торжественно открыт новый (на месте старого гастрономчика) магазин – "Алкомаркет"! С цветными шариками, веселой музыкой... Когда шарики убрали, заметил, что "бегущая" строка так и манит к себе потенциальных покупателей. Акционное предложение! Беспроигрышная лотерея! При покупке на энную сумму рублей – гарантированный подарок», – рассказал Михаил.

«И тут я прихожу к выводу, что в городе на пятом году войны все большей популярностью пользуются именно магазины по продаже алкоголя», – добавляет он.

По словам Михаила, в центре, на пр. Победы, многие парикмахерские не работают. «А те, что работают – просто еле сводят концы с концами... Магазины одежды (бутики) – в таком же финансовом положении. Яркий тому пример – магазин "Бордо", некогда сияющий солидным дорогим фасадом, а теперь перепрофилированный в магазин бытовой химии "Хозяюшка". Но и это не спасает. Покупателей катастрофически мало. Часто вижу закрытые продуктовые магазины. Нерентабельно. Предложение значительно больше спроса», – делится горловчанин.

«А вот алкомаркеты – другое дело! Их становится все больше и больше. И названия – одно другого краше: "40 градусов", "Бухарест", "Меркурий", "Мечта – алкоголь дешево… По численности их можно сравнить только с аптеками», – добавляет Михаил.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube