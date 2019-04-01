Обработано 43% протоколов: На Донбассе Зеленский лидер только в одном округе. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 42,73% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта.

В 42,73% протоколах учтено мнение 7 млн 237 тыс. 380 избирателей.

По Украине Владимир Зеленский имеет 30,23% голосов, Петр Порошенко – 16,63%, Юлия Тимошенко – 13,11%.

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По Донецкой области обработано 35,67% протоколов (272 248 проголосовавших избирателей). Здесь пока продолжает лидировать Юрий Бойко, который на 25 223 голоса опережает Зеленского.

На Донетчине Петр Порошенко сохраняет лидерство в двух округах:

№ 52 (из подконтрольной Украине территории – Торецк и часть Бахмутского района) – 46,61%;

№ 59 (Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский и Марьинский районы) – 41,53%

Зеленский на 1-м месте пока только в округе № 57 (Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь) с результатом 22,44%.

В Луганской области обработано 25,55% протоколов (66 417 избирателей). Здесь во всех округах лидирует пока Юрий Бойко.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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