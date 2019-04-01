Надбавки многодетным и пенсионерам, нюансы декларации с врачом: Что ждет украинцев в апреле. Новости

Апрель принесет украинцам надбавки многодетным и пенсионерам, а «доступные лекарства» станут недоступны больным без деклараций, пишет «Сегодня».

С 1-го числа родители троих и более детей получат по 1700 грн на третьего и каждого следующего ребенка, если ему не исполнилось 6 лет, – такое решение принял Кабмин в начале марта. По данным Минсоцполитики, сегодня стоят на учете 334 тыс. многодетных семей, но выплаты положены только на 158,8 тыс. детей, которым меньше 6 лет, ежемесячно на эти цели будет выделено из госбюджета 200 млн грн. Чтобы оформить помощь, одному их родителей надо обратиться в ближайшее отделение Минсоцполитики и написать заявление на получение денег. При себе нужно иметь оригинал и копии удостоверения многодетной семьи и свидетельств о рождении всех детей. Выплаты можно будет получить через «Укрпочту» либо на банковскую карточку в уполномоченном государством банке.

Второй транш дополнительных выплат к пенсии в размере 1205 грн получат пенсионеры с полным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), имеющие пенсии менее 1669 грн (40% от нынешней минзарплаты). Таких людей, по данным Минсоцполитики, в марте было 2,162 млн, или 19% от общего числа пенсионеров. Власти говорят, что деньги на доплату взяты с налогов за растаможку автомобилей на еврономерах.

С 1 апреля получить бесплатно лекарства по программе «Доступные лекарства» (она касается гипертоников, астматиков и диабетиков) смогут только те, кто заключил договор с семейным доктором либо терапевтом. Дело в том, что такие лекарства будут выдавать только по электронным рецептам, а его невозможно оформить для больных, с которыми нет договора в электронной форме. Кроме того, с 1 апреля за прием «неохваченных» договорами пациентов медучреждения не получат финансирования. По данным Минздрава, их насчитывается 16 млн чел. Это значит, что таким людям придется оплачивать анализы и диагностику. На каждого, кто заключил договор, государство выделяет 270 грн в год плюс возрастные надбавки.

С 1 апреля начинают действовать новые стройнормы, предусматривающие обязательное создание безбарьерного пространства для маломобильных групп населения. Это люди с инвалидностью (3 млн в стране), пожилые, родители с маленькими детьми в колясках, беременные. Норм около сотни, они должны применяться при проектировании и строительстве новых зданий, а в уже построенных объектах будут постепенно внедряться выборочно. Например, строительство пандусов, установка лифтов на станциях метро неглубокого залегания, звуковые и аудиоуказатели, тактильная плитка и подъемники в подземных переходах.

Со следующего месяца де-юре прекратит действовать Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ, вступивший в силу 1 апреля 1999 года. Верховная Рада не продлила его действие, причина – нарушение Россией статьи, по которой стороны обязываются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Политэксперты говорят, что фактически договор не действует последние лет пять.

К Пасхе (28 апреля) и майским праздникам «Укрзализныця» запустит 7 доппоездов: №191/192 Киев – Львов, №197/198 Киев – Ковель, №162/161 Киев – Николаев, №223/224 Киев – Одесса, №164/163 Киев – Харьков и №168 Львов – Одесса. Кроме того, назначены дополнительные рейсы для поездов №670 Кременчуг – Бахмач, №774 Киев – Шостка, №782 Киев – Черкассы, №779 Сумы – Киев – Винница.