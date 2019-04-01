В «ДНР» на шахтах травмированы двое горняков. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на шахтах травмированы двое горняков. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

30 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке медицинскую помощь оказывали мужчине 1986 года рождения, получившему травму. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

В тот же день на шахте им. Засядько в Донецке пострадал проходчик 1967 года рождения. В состоянии средней тяжести пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

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