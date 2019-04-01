Мариупольское направление: Как голосовали бойцы ВСУ на передовой. Новости

В Донецкой области на Мариупольском направлении палатки для волеизъявления военнослужащих на выборах президента Украины были установлены вблизи линии разграничения, но на безопасном расстоянии. Они оборудованы по всем правилам избирательного законодательства. Рядом дежурили медики, которые при необходимости готовы были сразу оказать помощь, также наблюдатели.

«Создали все условия для того, чтобы военнослужащие могли проявить свое волеизъявление. Составили графики голосования без отрыва от боевого дежурства, чтобы на позициях люди тоже оставались с определенным усилением, чтобы противник не мог этим воспользоваться», – рассказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Пока одни армейцы следили за противником в окопах, другие – голосовали. Боец ВСУ Сергей на фронте находится почти два года. Выбирать президента в полевых условиях ему пришлось впервые. «Приехали, сделали свой выбор. Важно, чтобы каждый человек сделал свой выбор в данной ситуации. Не важно – будет это военный или не военный», – говорит он.

Военнослужащий ВСУ Станислав приехал голосовать с дежурства в окопе. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, провокационные обстрелы со стороны противника были: «Все равно происходили обстрелы, мелкокалиберное, стрелкотня, в основном, но несмотря на это дали возможность – вывезли нас на выборы, дали проголосовать, за что я благодарен. В целом – тяжелая обстановка».

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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