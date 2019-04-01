Коммунальные лайфхаки: 4 способа передать показания электросчетчика на Донетчине. Новости

Фиксируя показания счетчика каждый месяц 1 числа, и передавая с 1-го по 3-е, вы сохраняете средства, ведь сумма к оплате за электроэнергию в платежке начисляется по фактическим, а не средним показаниям. При этом сообщить актуальные данные «Донецким энергетическим услугам» просто и удобно онлайн, сообщает пресс-служба компании.

Есть 4 способа передать показания «Донецким энергетическим услугам»:

отправить через форму обратной связи в Личном кабинете на сайте https://dey.com.ua;

написать в личные сообщения на странице компании в Facebook;

позвонить в контакт-центр по номерам (067) 652 60 00, (095) 652 60 00, (0629) 52 60 00 (операторы принимают звонки ежедневно, без выходных, с 7:00 до 21:00);

сообщить оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект, через его контакт-центр или Личный кабинет на его сайте.

«Передавать показания счетчика нужно, чтобы оплачивать фактический объем потребленной электроэнергии. Если клиент не передал актуальные данные с 1-го по 3-е число, количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух фактических показаний, переданных или зафиксированных раньше», – рассказал директор «Донецких энергетических услуг» Александр Северин.

Но если вы по каким-то причинам не успели своевременно передать показания, не нужно волноваться. Данные можно скорректировать в следующем месяце, чтобы в дальнейшем получить платежку с фактическими начислениями.