За километр от фронта: Как голосовали бойцы ВСУ в прифронтовой Авдеевке. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) работал один специальный избирательный участок 45-го территориального округа для украинских военных. На нем голосовали военные 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Бойцы ВСУ, которые несут службу на передовой, имели возможность проголосовать на президентских выборах. Для них создали специальные военные участки. В зоне операции Объединенных сил таких утром 31 марта открылось 79. Из них 14 – на Луганщине и 65 – в Донецкой области.

В Авдеевке украинские военные голосовали организовано – для них был организован подвоз на избирательный участок.

По словам главы специальной избирательной комиссии №4 Игоря Ушакова, военнослужащие ВСУ подавали списки от военных частей для участия в выборах президента Украины. «Не только из нашей 93-й бригады, а и те, которые проходят службу. Еще 16 марта командиры частей, командиры подразделений, которые тут находятся, составляли списки и подавали мне, как представление. Я составлял общее представление на Госреестр, их проверяли, и кого включили в список, тот и голосовал», – отметил он.

Кабинки для голосования оборудовали в специальной палатке. «С утра, пока тихо на фронте, в первую очередь приезжали те, кто на передовой, чтоб обезопасить их приезд. На 11:00 было 40%. Лежит предварительный список, оформленный по алфавиту и по номерам столов, где они будут голосовать. Чтоб ускорить, они находят себя, запоминают свой порядковый номер и номер стола, и, чтобы не толкаться там, заходят к тому столу, где голосуют, называют номер, находят фамилию, проверяют паспорт – все», – рассказал Ушаков.

С точки зрения безопасности украинские военные торопились проголосовать до захода солнца.

«Очень важно, чтобы быстрее навелся порядок в стране. У нас все сложно сейчас, сейчас очень быстро проголосуем и сразу едем назад, потому что позиции оставили», – говорит боец ВСУ Игорь.

По спискам в Авдеевке должны были проголосовать 915 бойцов ВСУ. По данным на 18:00 31 марта свои голоса отдали за кандидатов в президенты Украины 724 украинских военных.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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