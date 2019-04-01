Сводка из зоны ООС за 31 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксированы обстрелы украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

31 марта противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе Лебединского.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 85 единиц. Под огнем оказались район аэропорта ("Вольво-центр") и село Спартак на северной окраине Донецка; поселки Зайцево, Гольмовский и Доломитное под Горловкой; прилегающий к Ясиноватой поселок Каштановое; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что под обстрел попало село Михайловка в пригороде Донецка.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Смелое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».