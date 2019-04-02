Такого точно не найдете: Житель неподконтрольной Макеевки показал заброшенное кафе (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как выглядит здание заброшенного кафе. Кадры он опубликовал в социальной сети.

Кафе заброшено более 20-ти лет назад. При этом вход защищает надежная металлическая дверь, окна на 1-м этаже забетонированы, на 2-м – закрыты решетками. Кирпичная кладка, стены, крыша – сохранились очень хорошо.

«Я показал очень жуткое кафе… Такого вы точно не найдете у нас, лично я такое вижу первый раз», – написал автор.

«Красиво сделано. Интересный архитектурный план», – отметил Артур.

Жители Макеевки отреагировали на увиденное:

Валерия: «Да после войны таких мест очень много...﻿»;

«Bad Boy»: «Действительно – жуткое место!﻿»;

Никита: «Страшненько)»;

Ольга: «Жутковато, конечно».

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