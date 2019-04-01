В «ЛНР»: В Кадиевке мужчина хранил дома автомат и патроны. Новости

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) местный житель хранил у себя дома боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сотрудники «МВД» изъяли по месту жительства гражданина 1976 года рождения автомат АКС-74, 34 патрона калибром 9 мм, 60 патронов калибром 7,62 мм, 543 патрона калибром 5,45 мм, 1 выстрел ВОГ-25, противотанковую гранату РКГ. Изъятое направлено на экспертизу.

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