Ситуация в пунктах пропуска утром 1 апреля: Проезда ожидали 125 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 апреля: Проезда ожидали 125 авто

ДН

01.04.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 1 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 15,7 тыс. человек и 2,5 тыс. транспортных средств

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 125 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/20;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/30;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

  • «Администратор»: «8:15. Бахмут – Горловка. Из Украины на 7:00 машин 20»;
  • «Администратор»: «8:46. Горловка. В Украину на 7 часов за полицией 40+ авто».

КПВВ «Марьинка»:

  • Светлана: «6:49. До туалетов "Каргилл"»;
  • Инна: «7:49. В 7:40 на "Каргилле" в Украину пеших нет, машин в основной штук 7-10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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