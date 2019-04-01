Ситуация в пунктах пропуска утром 1 апреля: Проезда ожидали 125 авто. Новости

Сегодня утром, 1 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 15,7 тыс. человек и 2,5 тыс. транспортных средств
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 125 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 15/20;
- КПВВ «Марьинка» – 0/30;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
- КПВВ «Гнутово» – 0/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «8:15. Бахмут – Горловка. Из Украины на 7:00 машин 20»;
- «Администратор»: «8:46. Горловка. В Украину на 7 часов за полицией 40+ авто».
КПВВ «Марьинка»:
- Светлана: «6:49. До туалетов "Каргилл"»;
- Инна: «7:49. В 7:40 на "Каргилле" в Украину пеших нет, машин в основной штук 7-10».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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