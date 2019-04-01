День выборов на Донбассе: В полиции рассказали о нарушениях. Новости

В Луганской области жители голосовали на 536 избирательных участках. В день выборов, 31 марта, полицией было зарегистрировано 61 сообщение о возможных нарушениях во время выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в Рубежном один гражданин был привлечен к административной ответственности, а в Лисичанске по факту проставления подписей о голосовании неизвестными лицами вместо заявителя было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза».

«По видам нарушений это сообщение о фотосъемке бюллетеня – 9, повреждения бюллетеня – 3, вброс в урну бюллетеней – 1, вынос бюллетеня – 3, подвоз избирателей – 2, запрещенная агитация – 9, вместо заявителя проголосовало другое лицо – 4 и другие – 28», – сообщила Погукай.

По данным полиции в Донецкой области нарушения избирательного процесса, которые содержали признаки уголовных, 31 марта были зафиксированы в Мирнограде, Доброполье, Торецке, Краматорске, Славянске и Великой Новоселке. Всего до 20:00 в полицию поступило 215 сообщений от граждан, связанных с волеизъявлением.

Правоохранители отмечают, что на территории Донецкой области было создано 1211 избирательных участков, из которых 130 – на линии разграничения. Их круглосуточно охраняли более 3,6 тыс. сотрудников системы МВД.

«В Единый реестр досудебных расследований внесено 7 фактов нарушения избирательного процесса. В частности, в Краматорске, обслуживая сообщение о якобы заминированном автомобиле, в его салоне было обнаружено более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. Что касается опасности, никаких взрывных устройств обнаружено не было», – проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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