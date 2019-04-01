Выборы президента: Обработано 56% протоколов. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 56,18% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта.
В 56,18% протоколах учтено мнение 9 980 097 избирателей.
По Украине Владимир Зеленский имеет 30,27% голосов, Петр Порошенко – 16,52%, Юлия Тимошенко – 13,08%.
По Донецкой области обработано 46,73% протоколов (375 563 проголосовавших избирателей). Здесь пока продолжает лидировать Юрий Бойко.
На Донетчине Петр Порошенко сохраняет лидерство в двух округах:
- № 52 (из подконтрольной Украине территории – Торецк и часть Бахмутского района) – 42,52%;
- № 59 (Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский и Марьинский районы) – 41,53%
В Луганской области обработано 31,15% протоколов (84 032 избирателя). Здесь во всех округах лидирует пока Юрий Бойко.
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.
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