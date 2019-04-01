Смертельное ДТП на Донетчине: Тело погибшего водителя извлекали спасатели. Новости

В воскресенье, 31 марта, на Донетчине произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«31 марта в 14:50 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в Александровском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, нужна помощь спасателей по извлечению погибшего из машины. Бойцы 102-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, извлекли тело погибшего мужчины и передали его представителям Национальной полиции», – сообщили в ГСЧС.