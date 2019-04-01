В Канаде голосовали на выборах президента более 7 тыс. украинцев. Новости

В Канаде на трех избирательных участках проголосовали более 7 тыс. украинцев – в Оттаве, Торонто и впервые был открыт избирательный участок в Эдмонтоне.

Чрезвычайны и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко убежден, что эти выборы очень важны для украинцев, проживающих за границей.

«Это очень важные выборы, и не только для украинцев в Канаде. С украинцами понятно – много из них живут тут, но сердце все равно в Украине. Они переживают за нас, и в такой исторический момент, когда они могут повлиять на судьбу Украины, они не пропускают, иногда для этого надо проехать даже сотни километров», – сказал он.

«Я думаю, что это был важный день для всей Канады, потому что Украина для Канады – это не какое-то пятно на карте, а реальный партнер. Тут очень хорошо понимают, насколько это важные выборы. Именно поэтому Канада направила более 150 наблюдателей на выборы. Они работали по всей Украине», – добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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