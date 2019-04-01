В Краматорске произошло ДТП (Фото). Новости

Сегодня утром, 1 апреля, в Краматорске (Донецкая обл.) не разминулись Volkswagen и Москвич. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Около 7 утра на линию «102» поступило сообщение о дорожном происшествии на перекрестке улиц Парковая и Юбилейная.

«Патрульные прибыли на место происшествия и выяснили, что водитель автомобиля "Москвич", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество "Volkswagen", который двигался по главной. Произошло столкновение, в результате которого автомобили получили механические повреждения. Никто из граждан – участников происшествия не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска

На виновника аварии полицейские составили протокол по ст.124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

В пресс-службе также сообщили, что с начала года на территории обслуживания батальона Патрульной полиции Краматорска и Славянска произошло 173 ДТП без пострадавших.