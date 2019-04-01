В ЦИК рассказали, как голосовали на выборах президента Украины за рубежом. Новости

В Украине продолжается подсчет голосов на выборах президента, в том числе и на заграничном участке. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Заграничный округ в процессе данных выборов президента также отработал достойно. Общее количество избирателей, которое было включено в списки, составило 434 тыс. 930 лиц. Из этого количества избирательные бюллетени получили 54 тыс. 931 человек, что составляет 12,62% от общего количества», – сказала она.

«В разных странах, на разных участках было абсолютно разное количество человек, которые непосредственно принимали участие в выборах. Достаточно много избирателей – от 20% до 100% по процентному составу приняли участие в голосовании на заграничном округе», – продолжила Слипачук.

По ее словам, на сегодняшний день уже обработана информация по 97 из 101 избирательного участка. «Мы двигаемся к тому, чтобы получить полный результат», – отметила глава ЦИК Украины.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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