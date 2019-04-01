В сравнении с 2014 годом на нынешних выборах фиксировалось меньше нарушений, – Айвазовская. Новости

В день выборов и сегодня, 1 апреля, во время утренних заседаний участковых избирательных комиссий наблюдатели фиксировали нарушения, однако по сравнению с выборами 2014 года отмечается позитивная тенденция. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Результаты подсчета голосов и нарушения во время голосования» рассказала председатель правления Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть "ОПОРА"» Ольга Айвазовская.

По ее словам, наблюдатели фиксировали нарушения в день выборов, протоколировали, составляли акты о правонарушениях и обращались к правоохранителям. «Но мы отмечаем позитивную тенденцию в сравнении с выборами 2014 года. То есть, количественные показатели правонарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация является меньшей, чем мы фиксировали в 2014 году», – сказала Айвазовская.

Она привела в пример процедурное нарушение касательно проведения утреннего заседания участковыми избирательными комиссиями фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014 году это было почти 20% участков. «Недопуск наблюдателей на утреннее заседание фиксировался на 0,5% избирательных участков по всей стране, тогда как в 2014 году такие факты имели место на 5% участков», – сообщила Айвазовская.

По ее словам, также были зафиксированы такие нарушения, как неведение утреннего протокола – и здесь тоже была отмечена позитивная тенденция в сравнении с предыдущими президентскими выборами.

Напомним, в полиции рассказали о нарушениях в день выборов на Донбассе.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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