Выборы президента Украины: Как голосовали военные на Донбассе. Новости

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе голосование на выборах президента прошло спокойно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

«Все участки, которые находятся в зоне разграничения, и особенно специальные участки, которые были организованы для военнослужащих Объединенных сил, уже проголосовали. Подсчет голосов осуществлен, и в абсолютном большинстве случаев результаты переданы», – сказал он.

«Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках – также, как и по всей Украине. Разговоры об админресурсе, возможного давления на военнослужащих – безосновательны», – прокомментировал замглавы ЦИК Украины.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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