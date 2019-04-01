В Украине будет второй тур выборов президента, – глава ЦИК. Новости

По предварительным данным, в Украине будет второй тур выборов президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Уже очевидно, что будет второй тур. Перед Центральной избирательной комиссией стоит очень амбициозная следующая задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов, подписанием ЦИК протокола и назначения голосования 21 апреля по второму туру – очень и очень короткий», – сказала она.

«Мы будем активно работать с избирательными окружными комиссиями, чтобы помочь им как можно быстрее обработать их протоколы и составить свой. Как только у нас будет информация относительно даты первых протоколов с окружных избирательных комиссий, мы дадим ее на нашем сайте», – добавила глава ЦИК.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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