Процедурных нарушений во время подсчета голосов фиксируется немного, – общественница. Новости

Процедурных нарушений во время подсчета голосов фиксируется немного. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе пресс-конференции на тему: «Результаты подсчета голосов и нарушения во время голосования» рассказала председатель правления Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть "ОПОРА"» Ольга Айвазовская.

«Если говорить о подсчете голосов, то процедурных нарушений было немного, кроме того, чистота процесса проведения подсчета как такового засвидетельствована тем, что только на 3% избирательных участков составлены жалобы или добавлены отдельные мнения членов избирательных комиссий к протоколу подсчета, что является весомым показателем», – рассказала Айвазовская.

«Потому что, если член избирательной комиссии считает, что в протокол внесены недостоверные ведомости или каким-то образом они искажены, то, очевидно, есть право внести отдельное мнение. Такое же право имеют и наблюдатели от негосударственных организаций. То есть, мы зафиксировали подачу жалоб касательно дня голосования и подачу отдельных мнений в целом на менее чем 4% избирательных участков и комиссий в границах Украины», – объяснила она.

Напомним, в сравнении с 2014 годом на нынешних выборах фиксировалось меньше нарушений.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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