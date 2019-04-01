В прифронтовом Зайцево будет работать мобильная клиника. Новости

В прифронтовом Зайцево (Донецкая обл.), расположенном вблизи линии разграничения будет работать мобильная клиника и принимать врач-терапевт. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка.

«3 апреля 2019 года с 10:00 в здании военно-гражданской администрации поселка Зайцево будет вести прием врач-терапевт и мобильная клиника Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

«При необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. По результатам обследования будут предоставляться гуманитарные лекарственные средства (бесплатно)», – проинформировали в ведомстве.