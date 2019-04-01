В Мариуполь прибыла 324-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Новости

Сегодня утром, 1 апреля, в Мариуполь прибыла 324-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. 160 тонн гуманитарной помощи на восьми фурах доставлены к распределительному центру. Здесь их разгрузят, затем сотрудники Фонда сформируют наборы выживания, которые будут выданы мирным жителям Донбасса, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта прифронтовой зоны и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках Донбасса помощь Рината Ахметова распределяется в стационарных пунктах выдачи и предназначена самым нуждающимся: детям, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. В апреле наборы выживания получат 19 000 мирных жителей Донбасса», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

По данным ООН, на пятый год вооруженного конфликта гуманитарная обстановка в Донецкой и Луганской областях остается напряженной. Остро нуждаются в продуктах питания 116 тыс. местных жителей.

За пять лет работы Гуманитарного штаба на Донбасс отправлено 6723 машины, которые доставили свыше 134 тыс. тонн продуктов для мирных жителей.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать по ссылке или на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.