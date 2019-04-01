Президент Беларуси сделал заявление по Донбассу. Новости

Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, передает «БЕЛТА».

«Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет. Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил», – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на Минской площадке. В свою очередь, Мартин Сайдик высказал благодарность белорусской стороне за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт. «Минск как место встречи – именно то, что нам сейчас нужно», – сказал он.

Мартин Сайдик по итогам встречи также сообщил о том, что поднималась тема совместной миссии ООН и ОБСЕ. «Я имел возможность также говорить об идеях, которые мы выдвинули еще в декабре прошлого года по поводу совместной миссии ООН и ОБСЕ. Об этом тоже шла речь», – добавил Сайдик.