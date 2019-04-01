Силы надо беречь: Политолог прокомментировала подсчет голосов на выборах президента. Новости

В Украине результаты голосований на выборах президента еще нужно будет хорошо проанализировать, чтобы делать прогнозы относительно возможных конфигураций второго тура. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе пресс-конференции рассказала политолог Александра Решмедилова.

«Вчерашний день, вечер, ночь показали, что силы надо беречь, потому что впереди нас ждет не просто период телемарафонов, но и, как я понимаю, будет выдержана определенная пауза перед подачей общественности результатов. Не исключаю возможности некой интриги», – сказала она.

По ее словам, лидеры избирательной гонки ведут подсчет голосов параллельно с ЦИК Украины, и эта практика хоть и не новая, но важная. «Для того, чтобы можно было показать, насколько быстро в сегодняшних реалиях можно обрабатывать информацию, как перепроверить друг друга, насколько могут отличаться результаты экзитполов, а он не только национальный, их много. В этих данных мы увидели некие манипулятивные данные, как мы наблюдали за социологией в период всего избирательного процесса», – отметила Решмедилова.

«Пока обработка данных, явка избирателей – это факторы, которые надо еще хорошо изучить, а также подумать над тем, какие могут быть конфигурации второго тура», – добавила эксперт.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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