На Донетчине горняки госшахты отказались приступать к работе: Требуют погасить долги по зарплате. Новости

На Донетчине горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» сегодня, 1 апреля, отказались приступать к работе: шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Не приступают к работе горняки шахты "Родинская" ГП "Мирноградуголь". Они требуют погашения задолженности по заработной плате за январь и февраль нынешнего года. Упомянутая шахта подлежит реструктуризации, а поэтому выплата зарплаты предусмотрена соответствующей статьей государственного бюджета», – написал Волынец.

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