ЦИК обработала 71,27% голосов. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины продолжает публиковать официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.

ЦИК обработала 71,27% протоколов, или 13 136 668 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,46%. Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,16%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,15%.

По Донецкой области обработано 61,10% протоколов (511 917 проголосовавших избирателей).

В Луганской области обработано 44,96% протоколов (132 068 избирателей).

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.