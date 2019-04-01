Житель Донецка пытался провезти через КПВВ зерна мака (Фото). Новости

Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которые привлечены в состав Объединенных сил, совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины во время несения службы на контрольном пункте въезда-выезда предотвращена попытка вывоза жителем неподконтрольного украинским властям города Донецк товаров, запрещенных для перемещения, а именно – зерен мака. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За содействие в перемещении через КПВВ наркотических средств должностным лицам было предложено неправомерное вознаграждение.

По данному факту и направленным материалам Волновахским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области начаты уголовные производства по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч. 1 с. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).