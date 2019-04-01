На Луганщине за попытку дачи взятки будут судить россиянина. Новости

Марковским отделом Старобельской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту предложения и за дачу взятки должностному лицу. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, ранее судимый гражданин Российской Федерации предоставил неправомерную выгоду в размере 500 долл. США полицейскому Марковского отдела полиции.

«Указанное лицо превысило установленный срок пребывания на территории Украины и предоставило полицейскому неправомерную выгоду за содействие в непривлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 203 КУоАП (нарушение иностранцами правил пребывания в Украине), что привело бы к принудительному возвращению в РФ», – говорится в сообщении.

«Подозреваемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). В настоящее время досудебное расследование завершено», – сообщили в прокуратуре.

Россиянину грозит наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.