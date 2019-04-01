В «ДНР» за выходные произошло 15 ДТП, среди пострадавших – дети (Фото). Новости

В «ДНР» с 30 по 31 марта было совершено 3 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, также зарегистрировано 13 аварий без пострадавших. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В субботу, 30 марта, в 17:30 в Ленинском р-не Донецка 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» на ул. Ткаченко совершил наезд на 28-летнюю девушку-пешехода, которая внезапно вышла на проезжую часть из-за стоящего транспорта перед приближающимся автомобилем. В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

В этот же день в 21:30 в Кировском водитель автомобиля «ЗАЗ – Vida» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107». «В результате ДТП водители и три пассажира автомобилей, среди которых 5-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести», – заявили в «полиции».

Кроме того, в ДТП, которое произошло 30 марта около 19:00 в Центрально-Городском районе Горловки по ул. Пушкинская, пострадали трое детей. «36-летняя водитель автомобиля "Дача Логан", по предварительной версии, управляя транспортом в состоянии алкогольного опьянении, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель и пять пассажиров авто, среди которых три несовершеннолетних: 12-ти, 8-ми и 7-ми лет, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – заявили в «МВД ДНР».

Ранее об этой аварии сообщил «мэр» Горловки.

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