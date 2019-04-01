ДТП на Донетчине: Пострадали два человека. Новости

В результате ДТП в Никольском районе 31 марта пострадали двое пассажиров. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 на трассе Мариуполь-Запорожье, вблизи Федоровки.

«Установлено, что за рулем автомобиля "Фольксваген" находился 46-летний житель Мариуполя. Мужчина выехал со второстепенной дороги на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Саньенг". В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки "Фольксваген", а именно 59-летняя мать водителя и дочь. На месте аварии работали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции», – рассказали в пресс-службе.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).