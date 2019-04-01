На Луганщине за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР» будут судить женщину. Новости

На Луганщине за организацию «референдума» на территории Станично-Луганского района в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданки Украины. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, женщина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«В мае 2014 года указанное лицо участвовало в организации на территории поселка Герасимовка Станично-Луганского района проведения незаконного "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР". Находясь на так называемом "избирательном участке", расположенном в Доме культуры, женщина получила от неустановленных лиц бюллетени, провела инструктаж о порядке проведения псевдо-референдума с "членами комиссии" и передала им бюллетени для голосования», – говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что в день голосования 11 мая 2014 года на «главу избирательной комиссии» возлагались обязанности по координации и контролю за деятельностью «избирательных участков»: «В дальнейшем женщина лично подписала протокол о результатах проведения так называемого "референдума" и передала их неустановленному лицу для объявления результатов и последующего создания так называемой "Луганской народной республики"».

«Поскольку во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности», – добавили в ведомстве.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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