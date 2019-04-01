На Донетчине мотоцикл врезался в автомобиль (Фото). Новости

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На Донетчине мотоцикл врезался в автомобиль (Фото)

01.04.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области

В Славянске (Донецкая обл.) в результате ДТП травмирован мотоциклист. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает Славянский отдел полиции ГУ Нацполиции Донецкой области.

Авария произошла на выезде из Славянска в сторону Краматорска. После столкновения с автомобилем 23-летний мотоциклист был доставлен в больницу. На месте происшествия правоохранители установили, что 60-летний водитель легковушки выполнял маневр поворота налево, в то время как водитель мотоцикла двигался в попутном направлении с левой стороны. В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.

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