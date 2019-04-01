На Донетчине пиротехники обезвредили более сотни взрывоопасных предметов. Новости

На Донетчине за минувшие выходные пиротехники обнаружили и обезвредили 102 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Донецкой области.
«В течение прошлых выходных, 30-31 марта, специалистами пиротехнических работ было изъято и уничтожено 102 взрывоопасных предмета. Также была обследована территория общей площади 18,62 га», – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Службы спасения напоминают гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону «101».
Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на взрывных устройствах пострадали 833 мирных жителя.
Как сообщалось ранее, Закон о противоминной деятельности, необходимый для разминирования Донбасса, снимает любые ограничения относительно того, кто может заниматься очисткой от мин «загрязненных» территорий. По оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, примерный срок очистки всей «загрязненной» территории составляет от 10 до 20 лет.
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