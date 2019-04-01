НВФ готовят провокации с обстрелами своих позиций и гражданских объектов в «Л-ДНР», – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской, командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) выводит на передовую подразделения, которые готовы обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования боевых действий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжают удерживать в повышенной готовности к применению соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации.

Отмечается, что в районы передовых позиций НВФ выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий.

Также, по информации Минобороны, на передовую направлено значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные неправдивые материалы за реальные репортажи.