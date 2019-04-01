Выборы в Украине: Как голосовали, и кто стал лидером на Донбассе (Инфографика). Новости

В Украине по данным экзитполов и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, больше всего голосов избирателей получили Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. В Донецкой и Луганской областях избиратели предпочли Юрия Бойко, передает «Слово і Діло»

Так, Владимира Зеленского поддержали практически во всей Украине, включая столицу, но больше всего голосов он собрал в Днепропетровской области – 45,20%. Петр Порошенко вышел на первое место лишь в западных областях – во Львовской (36,35%), Тернопольской (24,39%) и Ивано-Франковской (22,88%). Избиратели в Донецкой и Луганской областях предпочли Юрию Бойко – 35,37% и 39,67% голосов соответственно.

В Украине общая явка избирателей 62,78%, это немного больше, чем на предыдущих выборах главы государства. Активно голосовали во Львовской и Волынской областях, а также в Киеве – явка более 68%. Наиболее пассивными оказались избиратели в Закарпатской области – проголосовали 47%.

Также следует отметить, что избиратели, которые голосовали за рубежом, 38,58% голосов отдали за Порошенко.

Инфографика: «Слово і Діло»

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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