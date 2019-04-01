Обстрел Золотого-4: Волонтеры оказали помощь пострадавшим семьям (Фото). Новости

На Луганщине волонтеры оказали помощь пострадавшим в результате обстрела Золотого-4 семьям. Им передали вещи первой необходимости и наборы для аварийных ремонтов. Об этом сегодня, 1 апреля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Каплин напомнил, что 30 марта около 18:45 в ходе артиллерийского обстрела ул. Первая Вольная в Золотом-4, повреждения получили 4 жилых дома, в том числе один из домов был уничтожен огнем полностью, в остальных трех домах взрывной волной были повреждены: кровля, остекление, заборы, придомовые постройки.

К счастью, пожилые люди, владельцы сгоревшего дома, в этот день поехали к своим родственникам, что спасло их.

«Сотрудники гуманитарного штаба "Пролиска – Золотое" посетили пострадавшие семьи. Пострадавшим лицам были переданы наборы для аварийных ремонтов, предоставленные UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине», – написал Каплин.

По его словам, семье, потерявшей жилье, Северодонецким офисом УВКБ ООН будет предоставлен набор непродовольственной помощи, состоящий из вещей первой необходимости. Кроме того, эта семья будет рекомендована для предоставления одноразовой финансовой помощи в сфере защиты.

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