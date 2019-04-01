Типичный бардак: Какие нарушения фиксировали наблюдатели в ходе голосования на выборах. Новости

В Украине наблюдатели фиксировали различные нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины со стороны членов избирательных комиссий, в частности в виде порчи бюллетеней. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал глава «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель.

«Сейчас ключевое задание, чтобы количество этих нарушений и ошибок было существенно снижено во время второго тура выборов, и во втором туре выборов эта проблема не была среди приоритетов», – сказал он.

По его словам, в работе избирательных комиссий наблюдался «типичный бардак», который общественники наблюдают на выборах в Украине различных уровней и в разные периоды.

«В отдельных моментах мы наблюдали действия со стороны избирательных комиссий, которые приводили к порче избирательной документации. В частности, наблюдателями нашей организации были зафиксированы три факта, когда члены избирательных комиссий принимали решения о том, чтобы ставить отметку "выбыл" напротив кандидата на пост президента Украины. Члены избирательной комиссии из-за низкого уровня подготовки руководствовались не нормами законов Украины, не разъяснениями со стороны ЦИК Украины, а телевизионной картинкой», – привел пример Кошель.

Он отметил, что на одном из избирательных участков члены комиссии отказались разместить информационные плакаты ряда кандидатов на пост президента Украины, аргументировав это тем, что эти кандидаты, по их мнению, технические. Кроме того, некоторые члены избиркома начинали подсчет голосов еще до окончания голосования.

«Большая часть нарушений законодательства касается выдачи бюллетеней большому количеству лиц, которые не предъявили документов, которые подтверждают личность. Например, имело место голосование по предъявлению заграничного паспорта, один факт голосования, когда избиратель предъявил студенческий билет. При этом наши наблюдатели зафиксировали десятки примеров, что была проблема с голосованием для избирателей, которые предъявляли ID-карты. Члены избирательных комиссий неправомерно требовали документы от избирателей, которые подтверждают их место регистрации», – рассказал глава Комитета избирателей Украины.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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